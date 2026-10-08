Champawat News: सेवा संकल्प अभियान के तहत कूण में बहुउद्देशीय शिविर लगा

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दायित्वधारी मंत्री मुकेश महराना और जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष निर्मल माहरा विशिष्ट अतिथि रहे। स्वास्थ्य विभाग ने 80, आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग ने 52, होम्योपैथिक विभाग ने 42, पशुपालन विभाग ने 45, उद्यान विभाग ने 48 और कृषि विभाग ने 22 लाभार्थियों को लाभान्वित किया, जबकि राजस्व विभाग ने 32 प्रमाणपत्र बनाए। विज्ञापन

सहकारिता विभाग ने पं दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना में सरस्वती, उजाला और जैचम स्वयं सहायता समूह को ब्याज मुक्त ऋण के चेक दिए। जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी, पाटी नगर पंचायत अध्यक्ष नारायण लाल, एसडीएम लोहाघाट नीतू डागर, सीएमओ डॉ. देवेश चौहान आदि मौजूद रहे। दायित्वधारी मंत्री मुकेश महराना और जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष निर्मल माहरा विशिष्ट अतिथि रहे। स्वास्थ्य विभाग ने 80, आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग ने 52, होम्योपैथिक विभाग ने 42, पशुपालन विभाग ने 45, उद्यान विभाग ने 48 और कृषि विभाग ने 22 लाभार्थियों को लाभान्वित किया, जबकि राजस्व विभाग ने 32 प्रमाणपत्र बनाए।सहकारिता विभाग ने पं दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना में सरस्वती, उजाला और जैचम स्वयं सहायता समूह को ब्याज मुक्त ऋण के चेक दिए। जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी, पाटी नगर पंचायत अध्यक्ष नारायण लाल, एसडीएम लोहाघाट नीतू डागर, सीएमओ डॉ. देवेश चौहान आदि मौजूद रहे।

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चंपावत। सेवा संकल्प अभियान के तहत जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार कार्यक्रम बृहस्पतिवार को पाटी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय कूण में लगा। प्रभारी सीडीओ अजय सिंह ने बताया कि इस बहुउद्देशीय शिविर में 500 से अधिक लोगों को विभिन्न विभागों की योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिला। 65 जनसमस्याएं दर्ज हुईं, जिनके त्वरित निस्तारण के निर्देश सीडीओ ने दिए।