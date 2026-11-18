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पुरोहित मदन कलौनी ने बताया कि हिंदू धर्म में गाय को माता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करने की परंपरा है। गोपाष्टमी पर लोगों ने गायों को तिलक लगाया और फूल-मालाएं पहनाकर गुड़, हरा चारा और विभिन्न पकवान खिलाए। साथ ही घरों में सुख-शांति और परिवार की समृद्धि के लिए प्रार्थना की।ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों ने गोवंश की सेवा और संरक्षण का संकल्प लिया। इस दौरान लोगों ने कहा कि गाय धार्मिक आस्था का प्रतीक होने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका का भी महत्वपूर्ण आधार है।