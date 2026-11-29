Champawat News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Sun, 29 Nov 2026 11:20 PM IST
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जनता मिलन
चंपावत। जिला सभागार में जनता मिलन कार्यक्रम सुबह 11 बजे से
क्रिकेट टूर्नामेंट
चंपावत। गोरलचौड़ खेल मैदान में मुख्यमंत्री नशामुक्ति चैंपियनशिप क्रिकेट टूर्नामेंट का मैच सुबह 11 बजे से
प्रतियोगिता
चंपावत। लोहाघाट के रायनगर चौड़ी में क्रिकेट प्रतियोगिता का मैच सुबह 11 बजे से
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चंपावत। जिला सभागार में जनता मिलन कार्यक्रम सुबह 11 बजे से
क्रिकेट टूर्नामेंट
चंपावत। गोरलचौड़ खेल मैदान में मुख्यमंत्री नशामुक्ति चैंपियनशिप क्रिकेट टूर्नामेंट का मैच सुबह 11 बजे से
प्रतियोगिता
चंपावत। लोहाघाट के रायनगर चौड़ी में क्रिकेट प्रतियोगिता का मैच सुबह 11 बजे से