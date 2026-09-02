Champawat News: ऋषेश्वर महादेव मंदिर में भागवत कथा सुनने उमड़े श्रद्धालु

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कथा व्यास आचार्य बृजराज पार्थ सारथी ने श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए पूतना वध, यशोदा माता के साथ बालपन की शरारतों और माखन चोरी के प्रसंग सुनाए। उन्होंने कहा कि कलियुग में हरि नाम का स्मरण ही जीव के कल्याण के लिए पर्याप्त है। भागवत कथा मनुष्य को विचार, वैराग्य और ज्ञान का मार्ग दिखाती है। पुरोहित प्रकाश पुनेठा ने धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए। कथा के मुख्य यजमान लक्ष्मण सिंह पुजारी और चंद्रशेखर बगौली रहे। संयोजक नाथूराम राय ने श्रद्धालुओं और अतिथियों का स्वागत किया। शाम को विभिन्न भजन मंडलियों ने भजन-कीर्तन प्रस्तुत किए।

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लोहाघाट (चंपावत)। ऋषेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। कथा के दौरान श्रद्धालु भक्तिभाव के साथ भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं और भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। शाम को भजन-कीर्तन से मंदिर परिसर भक्तिमय हो रहा है।