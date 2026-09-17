Champawat News: खो-खो में चंपावत की टीम बनी विजेता

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अंडर 17 खो-खो में चंपावत की टीम ने पाटी की टीम को हराया। प्रतियोगिता में चंपावत, लोहाघाट, पाटी, बाराकोट ब्लॉक की टीमों ने प्रतिभाग किया। जबकि अंडर 19 में चंपावत की टीम ने बाराकोट की टीम को हराया। प्रतियोगिता में चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट ब्लॉक की टीमों ने प्रतिभाग किया। जिला खेल समन्वयक प्रदीप बोरा ने बताया कि प्रदर्शन के आधार पर जिला स्तरीय टीम का भी चयन किया गया। निर्णायक चंदन सिंह अधिकारी, किशोर जोशी, अनिल कुमार रहे। प्रतियोगिता संपन्न कराने शंकर पांडेय, हेमराज सिंह, कविता नेगी, तुषार वर्मा, मुकेश वर्मा, मुकेश टम्टा आदि ने सहयोग किया।कबड्डी अंडर 17 बालिका वर्ग में बाराकोट की टीम विजेता रही। बाराकोट ने चंपावत की टीम को हराया। अंडर 19 आयु वर्ग में चंपावत की टीम विजेता बनी। चंपावत ने लोहाघाट की टीम को हराया। इधर, अंडर 19 फुटबाल प्रतियोगिता में चंपावत और लोहाघाट के बीच खेला गया मैच गोल रहित छूटा। दोनों टीमों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। निर्णायक अतुल नाथ, दीपक कन्याल, तुषार वर्मा, नितिन तड़ागी रहे।