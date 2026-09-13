चंपावत: फर्जी विज्ञप्ति से शिक्षकों की नियुक्ति का आरोप, मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित

चंपावत जिले के एक अशासकीय इंटर कॉलेज में फर्जी विज्ञप्ति के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने का मामला आया है। मामले में चंपावत के कारोबारी संदीप पांडेय ने मुख्य शिक्षाधिकारी को पत्र भेजकर नियुक्ति प्रक्रिया की जांच और कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई की मांग की है। मुख्य शिक्षाधिकारी मान सिंह ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है। चंपावत निवासी कारोबारी संदीप ने शिकायत पत्र में आरोप लगाया है कि वर्ष 2009 में सरस्वती इंटर कॉलेज आनंदपुरी खटोली में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए फर्जी विज्ञप्ति का इस्तेमाल कर चयन प्रक्रिया पूरी की गई।

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उन्होंने बताया कि विद्यालय की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया में जिस समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित होने की प्रति प्रस्तुत की गई थी। संबंधित समाचार पत्र ने लिखित रूप से स्पष्ट किया है कि 25 अगस्त 2009 को उसके समाचार पत्र में ऐसी कोई विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि नियुक्ति प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं और नियमों का उल्लंघन हुआ है।