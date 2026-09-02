Champawat News: नाबालिग से छेड़छाड़ करने का आरोपी दोषमुक्त

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मामले के अनुसार, 19 मार्च 2024 को कोतवाली चंपावत में क्षेत्र निवासी पीड़िता के परिजनों ने तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने धीरवाली गली, अहबाबनगर, ज्वालापुर, हरिद्वार निवासी रिहान अली (19) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की विवेचना की। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 73 और 319, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 सी और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की धारा 11 (4) के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को फैसला आया। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयान सुनने के साथ प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया। इसके बाद अदालत ने आरोपी रिहान अली को उस पर लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त करार दिया।अदालत ने कहा कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के समग्र विश्लेषण से आरोपी रिहान अली के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं होते हैं। अभियोजन पक्ष भी आरोपों को साबित करने में सफल नहीं रहा। ऐसे में अदालत ने आरोपी रिहान अली को दोषमुक्त करार दिया।