Chamoli News: पीजी कॉलेज गोपेश्वर में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Mon, 21 Sep 2026 03:51 PM IST
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गोपेश्वर। पीजी कॉलेज गोपेश्वर में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए संभावित प्रत्याशियों ने समर्थकों के साथ प्रचार अभियान शुरू कर दिया है।
नगर क्षेत्र में प्रत्याशियों की ओर से समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है। कॉलेज परिसर से लेकर नगर के विभिन्न स्थानों पर छात्र नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। इससे चुनावी माहौल गरमाने लगा है। इधर कॉलेज के प्राचार्य डॉ. एमपी नगवाल ने बताया कि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय प्रशासन से मंगलवार को छात्रसंघ चुनाव को लेकर दिशा-निर्देश प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रपत्रों की बिक्री, नामांकन, मतदान और मतगणना की कार्रवाई विश्वविद्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी कराई जाएगी। संवाद
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गोपेश्वर। पीजी कॉलेज गोपेश्वर में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए संभावित प्रत्याशियों ने समर्थकों के साथ प्रचार अभियान शुरू कर दिया है।
नगर क्षेत्र में प्रत्याशियों की ओर से समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है। कॉलेज परिसर से लेकर नगर के विभिन्न स्थानों पर छात्र नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। इससे चुनावी माहौल गरमाने लगा है। इधर कॉलेज के प्राचार्य डॉ. एमपी नगवाल ने बताया कि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय प्रशासन से मंगलवार को छात्रसंघ चुनाव को लेकर दिशा-निर्देश प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रपत्रों की बिक्री, नामांकन, मतदान और मतगणना की कार्रवाई विश्वविद्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी कराई जाएगी। संवाद
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