Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Pandav Leela begins in Gangol village after ten years

Chamoli News: दस साल बाद गंगोल गांव में शुरू हुई पांडव लीला

Sat, 14 Nov 2026 06:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Sat, 14 Nov 2026 06:51 PM IST
विज्ञापन
Pandav Leela begins in Gangol village after ten years
गोपेश्वर। जिला मुख्यालय से सटे गंगोल गांव में शनिवार को दस साल बाद पांडव लीला नृत्य शुरू हुआ। पूजा-अर्चना के बाद आयोजित धार्मिक कार्यक्रम को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह है। गांव की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना के साथ आयोजित पांडव लीला में युवा से लेकर बुजुर्ग तक भागीदारी निभा रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य नई पीढ़ी को प्राचीन लोक संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना है।
विज्ञापन

पांडव लीला में अर्जुन की भूमिका यशवंत सिंह राणा, युधिष्ठिर की जय सिंह रावत, भीम की भजन सिंह और हनुमान की अमित बिष्ट निभा रहे हैं। इस दौरान आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह, हरीश रावत और जयप्रकाश पुरी आदि ग्रामीण मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed