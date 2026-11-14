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Chamoli News: भक्त प्रह्लाद की कथा सुन भावविभोर हुए श्रद्धालु

Sat, 14 Nov 2026 06:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Sat, 14 Nov 2026 06:42 PM IST
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Devotees were overcome with emotion upon hearing the story of Prahlada.
श्रीमद्भागवत कथा में निकाली गई कृष्ण जन्म की झांकी, महिलाओं ने किए भजन-कीर्तन
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गोपेश्वर। नगर क्षेत्र में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन कथावाचक आचार्य पंडित कुशलानंद सती ने श्रद्धालुओं को भक्त प्रह्लाद की कथा का श्रवण कराया। उन्होंने प्रह्लाद की अटूट भक्ति और भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा का वर्णन करते हुए कहा कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि विपरीत परिस्थितियां भी भक्त का विश्वास डिगा नहीं सकती।
कथा के दौरान भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की आकर्षक झांकी निकाली गई। कृष्ण जन्म की झांकी देखकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। इस दौरान भक्ति गीतों और जयकारों से कथा स्थल का वातावरण भक्तिमय हो गया। कथा समापन के बाद महिलाओं ने भजन-कीर्तन कर भगवान का गुणगान किया।
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इस मौके पर आयोजक शशि हटवाल, विक्की, सुरुचि, मुरली हटवाल, सत्यप्रसाद, भगवती प्रसाद, गोविंद, महिधर, मनोज कोठियाल, ममता, सतीश नैनवाल, रेनू, हरीश कुमेड़ी, कविता रामेश्वरी आदि बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
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