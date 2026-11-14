सीएम धामी पहुंचे गौचर: हवाई पट्टी पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, आज 74वें राजकीय गौचर मेले का किया शुभारंभ
अमर उजाला नेटवर्क, चमोली Published by: Heera Updated Sat, 14 Nov 2026 11:32 AM IST
सार
शनिवार को मुख्यमंत्री गौचर पहुंचे, जहां हवाई पट्टी पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने 74वें राजकीय गौचर मेले का शुभारंभ किया।
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विस्तार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को गौचर पहुंचे, जहां हवाई पट्टी पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने 74वें राजकीय गौचर मेले का शुभारंभ किया।
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