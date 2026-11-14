Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   CM Pushkar Singh Dhami inaugurated the 74th State Gauchar Fair

सीएम धामी पहुंचे गौचर: हवाई पट्टी पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, आज 74वें राजकीय गौचर मेले का किया शुभारंभ

Sat, 14 Nov 2026 11:32 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, चमोली
अमर उजाला नेटवर्क, चमोली Published by: Heera Updated Sat, 14 Nov 2026 11:32 AM IST
सार

शनिवार को मुख्यमंत्री गौचर पहुंचे, जहां हवाई पट्टी पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने 74वें राजकीय गौचर मेले का शुभारंभ किया।

विज्ञापन
CM Pushkar Singh Dhami inaugurated the 74th State Gauchar Fair
सीएम धामी पहुंचे गौचर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को गौचर पहुंचे, जहां हवाई पट्टी पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने 74वें राजकीय गौचर मेले का शुभारंभ किया। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed