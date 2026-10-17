Chamoli News: बदरीनाथ में धूमधाम के साथ मनाई नारद जयंती

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बदरीनाथ। कार्तिक संक्रांति के अवसर पर धाम में नारद जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। श्रीबदरीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत और बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया।नारद उत्सव समारोह के तहत सर्वप्रथम बदरीनाथ मंदिर परिसर में गणेश पूजा और कलश पूजा की गई। उसके बाद अलकनंदा से पवित्र जल लेकर जलकलश यात्रा बदरीनाथ मंदिर और वहां से नारद कुंड पहुंची। वहां पर बदरीनाथ मंदिर के रावल अमरनाथ नंबूदरी ने नारद कुंड को साक्षी मानते हुए पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना में धर्माधिकारी स्वयंवर सेमवाल, वेदपाठी डॉ. रविंद्र भट्ट भी मौजूद रहे।डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के अध्यक्ष आशुतोष डिमरी, उपाध्यक्ष भास्कर डिमरी, बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी सोहन सिंह रांगड़, श्रीराम डिमरी सहित अन्य शोभा यात्रा में शामिल हुए, साथ ही बदरीनाथ मंदिर परिसर, नारद कुंड और नारद शिला में आयोजित पूजा अर्चना में शामिल हुए। इसके बाद तप्तकुंड के पास नारद का अभिषेक संपन्न हुआ।