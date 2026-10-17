Chamoli News: जयानंद भारती ने अंधविश्वास के खिलाफ लड़ी लड़ाई

विज्ञापन

पर्वतीय शिल्पकार कल्याण सभा की ओर से स्वतंत्रता सेनानी जयानंद भारती की 145वीं जयंती पर आंबेडकर भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वैचारिक सभा के जिलाध्यक्ष डॉ. पुष्कर बैछवाल ने कहा कि जयानंद भारती ने अनुसूचित जाति के लोगों को डोला-पालकी में बैठने का अधिकार दिलाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी संघर्ष किया और कई बार जेल गए। इस दौरान जीडी हिंदवाल, गिरीश आर्य, राम प्रसाद, मधु देवी, जगदंबा प्रसाद कोहली, जसपाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद