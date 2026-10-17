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बहुद्देशीय शिविर : अफसर 25, फरियादी एक और समाधान शून्य

Sat, 17 Oct 2026 07:31 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 07:31 PM IST
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Multipurpose camp: 25 officials, one complainant, and zero solutions.
सेवा संकल्प अभियान के तहत ब्लॉक सभागार में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर की सूचना नहीं होने पर शिविर में मात्र एक शिकायत दर्ज हुई। निर्धारित समय से डेढ़ घंटे बाद शुरू हुई इस शिविर में 25 विभागों के अधिकारी तो आए लेकिन जनप्रतिनिधि व शिकायतकर्ता सूचना के अभाव में केवल एक फरियादी पहुंचा। उसकी समस्या का भी समाधान आश्वासन के रूप में हुआ। बाद में अधिकारियों ने एक-दूसरे को अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी दी।
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सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने व जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए सरकार ने बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन शिविर के आयोजकों ने इससे गंभीरता से नहीं लिया। सूचना नहीं होने से पंचायत प्रतिनिधि भी नहीं पहुंचे। परिसर में लगे सरकारी स्टॉल भी खाली रहे। दोपहर 12 बजे बाद शुरू हुए शिविर प्रारंभ हुआ।
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इसमें बानुड़ी गांव की कमला देवी ने अपना नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज करने की अपील पर बीडीओ ने शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। शिविर में ब्लॉक प्रमुख तेजपाल रावत ने भी जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त किया।
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उन्होंने अधिकारियों से जनप्रतिनिधियों से संवाद बनाने के निर्देश दिए। शिविर में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सुरेश कुनियाल, बीडीओ जयदीप बैरवाण, ईई अरुण प्रताप सिंह, एडीओ राजेंद्र बिमोली, निलेश शर्मा, हर्षवर्धन भट्ट आदि मौजूद रहे।


देवाल शिविर में छात्रों के मॉडल बने आकर्षण

देवाल। ब्लॉक सभागर में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में छात्रों के मॉडल मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। इंटर कॉलेज देवाल के कक्षा नौ के छात्र रोहित ने यातायात सुरक्षा का मॉडल दिखाया। उन्होंने बताया कि सही नियमों का पालन कर सड़क हादसों को रोका जा सकता है। कक्षा दस के छात्र ऋतिक ने विभिन्न उपकरणों का उपयोग कर कूड़े के सही निस्तारण का तरीका समझाया। शिविर में पहुंचे अधिकारियों और प्रमुख तेजपाल रावत ने छात्रों व शिक्षकों को शुभकामनाएं दीं। संवाद
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