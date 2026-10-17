Chamoli News: पशुपालकों को फिर मिलेगा पशु बीमा योजना का लाभ

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मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि विभाग की ओर से पशुपालकों को शीघ्र ही बीमा योजना से जोड़ा जाएगा। योजना के तहत पालतू पशुओं की बीमारी या दुर्घटना के कारण मौत होने पर बीमा का लाभ दिया जाएगा।पशुपालकों के ऋण ब्याज का 90 प्रतिशत भुगतान करेगा विभागगोपेश्वर। मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन के तहत पशुपालन के लिए ऋण लेने वाले पशुपालकों को अब ब्याज में राहत मिलेगी। पशुपालन विभाग की ओर से ऋण पर लगने वाले ब्याज का 90 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। पिछले एक साल से पशुपालकों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब पशुपालन मंत्रालय ने इस पर पुनर्विचार करते हुए योजना का लाभ फिर से देने का निर्णय लिया है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। ऋण लेने वाले पशुपालकों को तीन साल तक ब्याज का 90 प्रतिशत भुगतान पशुपालन विभाग की ओर से किया जाएगा। संवाद