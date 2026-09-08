Chamoli News: डॉ. जसवंत को मिलेगा वैश्विक शिक्षक रत्न अवाॅर्ड

विज्ञापन



गोपेश्वर। चमोली के शिक्षाविद डॉ. जसवंत लाल को शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान, शैक्षणिक उन्नयन और शिक्षा के प्रति समर्पित सेवाओं के लिए वैश्विक शिक्षक रत्न अवाॅर्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह अवाॅर्ड आगामी 20 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन जयंती समापन महोत्सव के समारोह में प्रदान किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय समरसता मंच की ओर से 25 राष्ट्रों के सानिध्य में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक सम्मेलन एवं विचार प्रजेंटेशन 2026 के अंतर्गत डॉ. जसवंत लाल को यह अवाॅर्ड दिया जाएगा। संवाद

फोटो