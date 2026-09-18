Chamoli News: गौचर मेले में पॉलिथीन पर लगे रोक

74वें गौचर मेले की तैयारियों को लेकर हुई बैठकसरकारी स्टॉलों से स्थानीय लोगों को लाभ मिलने समेत कई सुझाव दिएसंवाद न्यूज एजेंसीकर्णप्रयाग। 74वें गौचर मेले को भव्य बनाने के लिए शुक्रवार को पहली बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने पॉलिथीन पर रोक लगाने और सरकारी स्टॉलों से लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने जैसे कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने मेले की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता रखने के निर्देश दिए।राइंका के सभागार में हुई बैठक में जिलाधिकारी गौरव कुमार वर्चुअल जुड़े। मेलाधिकारी अलकेश नौडियाल ने पिछले मेले का आय-व्यय ब्योरा प्रस्तुत किया। व्यापार संघ अध्यक्ष राकेश लिंगवाल ने दुकानों के दामों में रियायत और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की बात कही। उद्यमी हरिकृष्ण भट्ट ने लाभार्थियों की सूची बनाने का सुझाव दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता भुवन नौटियाल ने मेले की स्मारिका के प्रकाशन पर जोर दिया। लोक कलाकार जीतेंद्र कुमार ने स्थानीय कलाकारों का मानदेय बढ़ाने की मांग की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को स्टॉलों का लाभ लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही सरकारी विभागों के स्टॉलों से लोगों को अधिकतम योजनाओं का लाभ मिले यह भी एक प्रमुख सुझाव दिया गया। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष संदीप नेगी, अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, सभासद गौरव कपूर, पूनम रावत, विनीत रावत, थानाध्यक्ष विनोद थपलियाल, अर्जुन रावत, हर्ष थपलियाल आदि मौजूद रहे।