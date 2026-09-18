Chamoli News: प्रधान संघ ने ब्लॉक कार्यालय में की नारेबाजी

देवाल। प्रधान संघ ने दस सूत्री मांगों के लिए ब्लॉक कार्यालय में नारेबाजी की। संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर 28 सितंबर को तालाबंदी की चेतावनी दी। साथ ही सभी 29 विभागों को पंचायतों को हस्तांतरित करने की मांग की। प्रधान संघ के अध्यक्ष खिलाप सिंह बिष्ट और महामंत्री नरेंद्र बिष्ट के नेतृत्व में प्रधानों ने प्रदर्शन किया। संघ ने ग्राम प्रधानों को न्यूनतम 20 हजार रुपये मानदेय देने, जिला योजना की बैठक में प्रधान संगठन को सदस्य बनाने, मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी 600 रुपये और कुशल मजदूरों की 800 रुपये करने आदि की मांग की। संवादग्रामीणों ने की सड़क और बिजली की मांगकर्णप्रयाग। कपीरी क्षेत्र के ग्रामीणों ने सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कर्णप्रयाग-नैनीसैंण मोटर मार्ग की मरम्मत व चौड़ीकरण करने, खत्याड़ी से बगोली आमसोड तक शीघ्र डामरीकरण, धार डूंगरी-मेखुरा मार्ग खोलने, डोंठला में भूधंसाव के लिए सुरक्षा दीवार और कई अन्य मार्गों के निर्माण की मांग उठाई। प्रशासन ने ज्ञापन को उच्च अधिकारियों को भेजने का आश्वासन दिया। इस दौरान उत्तम तोपाल, खिल देव सिंह, रमेश बिष्ट और संजय कण्डवाल सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। संवाद