बागेश्वर: 52 घंटे के बर्फीले तूफान ने रोकी 16 पर्वतारोहियों की राह, सभी सकुशल लौटे; 10 फीट बर्फ में दबा सामान

पिंडारी ग्लेशियर को जोहार वैली से जोड़ने के उद्देश्य से निकले पर्वतारोहियों को अपना अभियान भारी बर्फबारी के कारण रोकना पड़ा। देवभूमि एडवेंचर के 16 सदस्यीय दल को खराब मौसम के चलते बीच रास्ते से लौटना पड़ा।

जानकारी के अनुसार 16 सदस्यों का दल 21 सितंबर को खाती से रवाना हुआ था। 24 सितंबर को पूरी टीम एडवांस बेस कैंप पहुंच गई। 25 सितंबर को की रात करीब आठ बजे शुरू हुई बर्फबारी और तेज तूफान लगातार करीब 52 घंटे तक जारी रहा। विषम परिस्थितियों को देखते हुए दल शुक्रवार को वाछम-दऊ-जैकुनि तक लौटा। अभियान के नेतृत्वकर्ता दिनेश सिंह दानू ने बताया कि यह उनके लिए यह सातवां ट्रेल पास अभियान था।

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करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौसम खराब होने के कारण आगे बढ़ना जोखिम भरा हो गया। करीब 200 मीटर ऊंची रॉक वॉल पर रस्सियों के सहारे रास्ता भी तैयार किया, लगातार बर्फबारी के कारण अभियान का लगभग पूरा सामान 10 फीट बर्फ के नीचे दब गया। इसके कारण दल ने अभियान रोककर सुरक्षित वापसी का निर्णय लिया। कहा कि भविष्य में भविष्य में ट्रैक को पूरा करने के प्रयास किए जाएगा। इस दौरान बंगलौर के अरुण जोशी, पटना के मृगंग, दिल्ली के नंद किशोर और कोलकाता के अजोय चक्रवर्ती, संदीप व प्रशांत आदि उनके साथ थे।

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