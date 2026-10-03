पंतनगर विवि में किसान मेले का शुभारंभ: राज्यपाल और कृषि मंत्री ने किया उद्घाटन, छह अक्तूबर तक चलेगा मेला
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Sat, 03 Oct 2026 12:28 PM IST
सार
पंतनगर विवि परिसर में शनिवार से 120वें किसान मेले एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ, जो 6 अक्तूबर तक चलेगा। मेले का उद्घाटन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेनी) गुरमीत सिंह और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया।
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विस्तार
पंतनगर विवि परिसर में आज से 120वें किसान मेले एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ हो गया है, जो छह अक्तूबर तक चलेगा। मेले का उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेनी) गुरमीत सिंह, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया।
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कुलपति डाॅ. शिवेंद्र कश्यप ने बताया कि उद्घाटन समारोह गांधी हाल में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन के बाद राज्यपाल व अन्य अतिथियों ने मेला प्रांगण का भ्रमण किया और किसानों को संबोधित किया।
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