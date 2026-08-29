Bageshwar News: बस सेवा के अभाव में बहनें मुफ्त सफर से वंचित

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महिलाओं का कहना है कि सरकार की निशुल्क यात्रा योजना अच्छी पहल है लेकिन इसका लाभ तभी मिल सकेगा, जब रानीखेत से अल्मोड़ा और बागेश्वर सहित प्रमुख मार्गों पर नियमित रोडवेज बस सेवा उपलब्ध हो। उन्होंने दोनों मार्गों पर बस सेवा शुरू करने की मांग की है।मायका अल्मोड़ा में है। रानीखेत से सीधी रोडवेज बस नहीं होने के कारण निशुल्क यात्रा का लाभ नहीं मिल पाया और मायके जाने के लिए अतिरिक्त किराया खर्च करना पड़ा।रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा अच्छी पहल है लेकिन रानीखेत से अल्मोड़ा और बागेश्वर के लिए सेवा नहीं होने से कई बहनें इससे वंचित रह गईं।रानीखेत क्षेत्र के बड़ी संख्या में परिवारों के रिश्ते अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों में हैं। पर्व के समय इन मार्गों पर रोडवेज की नियमित बस सेवा शुरू की जानी चाहिए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके।