Bageshwar News: बागेश्वर-गिरीछीना राजमार्ग पर लोनिवि ने शुरू किया पैचवर्क, गड्ढों से मिलेगी राहत

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बरसात के मौसम में जलभराव और भूकटाव के कारण इस प्रमुख राजमार्ग पर दर्जनों जगह गहरे गड्ढे बन गए थे। इससे आए दिन हादसों का खतरा बना हुआ था और वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग रहा था। स्थानीय ग्रामीण और वाहन चालक लंबे समय से सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे थे। लोनिवि की ओर से डामरीकरण और पैचवर्क का कार्य शुरू होने से अब यातायात सुगम होगा और हादसों की आशंका भी काफी हद तक कम हो जाएगी।विभाग की ओर से ठेकेदारों और श्रमिकों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने और जल्द से जल्द पूरे मार्ग को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। पैचवर्क का काम शुरू होने से क्षेत्रीय जनता ने राहत की सांस ली है।लोक निर्माण विभाग के एई, विमल कुमार ने बताया कि मानसून के दौरान बागेश्वर-गिरीछीना मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे बन गए थे, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा था। लोनिवि की ओर से पैचवर्क और गड्ढा भरान का कार्य तेजी से शुरू करवा दिया गया है। हमारी प्राथमिकता यात्रियों को सुरक्षित व बाधा रहित सफर उपलब्ध कराना है। जल्द ही पूरे मार्ग को दुरुस्त कर दिया जाएगा।