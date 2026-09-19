Bageshwar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Sat, 19 Sep 2026 11:53 PM IST
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कवि सम्मेलन
नंदा देवी महोत्सव के तहत एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज में कवि सम्मेलन अपराह्न 2 बजे से।
स्टार नाइट
एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज में स्टार नाइट में प्रभाकर जोशी एवं ग्रुप के कार्यक्रम रात 8 बजे से।
रामचरित मानस
नगर के खजांची बाजार स्थित श्री रघुनाथ मंदिर में रामचरित मानस के अयोध्याकांड का पाठ 3:30 बजे से।
विज्ञापन
नंदा देवी महोत्सव के तहत एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज में कवि सम्मेलन अपराह्न 2 बजे से।
स्टार नाइट
एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज में स्टार नाइट में प्रभाकर जोशी एवं ग्रुप के कार्यक्रम रात 8 बजे से।
रामचरित मानस
नगर के खजांची बाजार स्थित श्री रघुनाथ मंदिर में रामचरित मानस के अयोध्याकांड का पाठ 3:30 बजे से।