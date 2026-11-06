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बागेश्वर: भागीरथी गधेरे के पास मिला नवजात का शव, सफाई कर रहे  पर्यावरण मित्रों की पड़ी नजर, पुलिस पहुंची

Fri, 06 Nov 2026 10:30 AM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Published by: Renu Saklani Updated Fri, 06 Nov 2026 10:30 AM IST
सार

कांडा रोड क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक बेहद दुखद घटना सामने आई। मीट बाजार के पास गधेरे में नवजात का शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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Newborn baby body found in bhagirathi stream near kanda road police begin investigation bageshwer news
नवजात का शव मिला - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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नगर के कांडा रोड स्थित मीट बाजार के समीप भागीरथी गधेरे में शुक्रवार सुबह एक नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ एकत्र हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह नगरपालिका के पर्यावरण मित्र क्षेत्र में सफाई कार्य कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर गधेरे में पड़े एक नवजात के शव पर पड़ी।

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पर्यावरण मित्रों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय लोगों और कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जिला अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार शव पुरुष नवजात का है।
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प्रथम दृष्टया नवजात के मृत पैदा होने के लक्षण प्रतीत हो रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गधेरे में नवजात का शव किसने और किन परिस्थितियों में फेंका, पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर सुराग जुटाने में लगी है।

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