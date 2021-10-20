Bageshwar News: दिवाली की मिठाइयों ने दिया पेट का दर्द, 20 से अधिक रोगी पहुंचे अस्पताल

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प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रभावित लोगों ने स्थानीय बाजारों से मिठाइयां खरीदकर खाई थीं। कुछ ही देर बाद उनके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया और धीरे-धीरे उल्टी-दस्त की दिक्कतें बढ़ने लगीं। हालत गंभीर होने पर परिजन तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने सभी का प्राथमिक उपचार किया। इस घटना के बाद से बाजार में धड़ल्ले से बिकने वाली मिठाइयों और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने खाद्य सुरक्षा विभाग से मांग की है कि त्योहारी सीजन और सामान्य दिनों में भी मिठाई की दुकानों पर औचक निरीक्षण किया जाए तथा घटिया सामग्री बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।कोटत्योहारों के सीजन में मिलावटी या बासी खाद्य पदार्थों के सेवन से पेट खराब होने और फूड पॉइजनिंग के मामले सामने आते हैं। अस्पताल पहुंचे सभी 20 से अधिक मरीजों का समय पर उपचार कर दिया गया है और फिलहाल सभी की स्थिति खतरे से बाहर है।-डॉ. राजीव उपाध्याय, प्रभारी सीएमएस, जिला अस्पताल बागेश्वर