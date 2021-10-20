Bageshwar News: सड़क के लिए रात में धरने पर बैठ रहे ग्रामीण

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धरने पर बैठे ग्रामीणों ने कहा कि सड़क उनकी रिहायशी इलाके से न जाेड़कर आबादी से बाहर बनाई जा रही है। इससे उन्हें आवाजाही की समस्या से कोई राहत नहीं मिलेगी। मांग के लिए ग्रामीण दीपावली के दिन भी मशीनों के आगे डटे रहे। ग्रामीण जगदीश गढि़या ने बताया कि सोमवार रात करीब 11 बजे जेसीबी चलाई गई, भनक लगते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने मांग पूरी होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी। इस मौके पर एनएसयूआई जिलाध्यक्ष कमलेश गड़िया, दर्शन ऐठानी, पवन बिष्ट, कमलेश कपकोटी, हिमांशु कोरंगा, प्रेम दानू, देवेंद्र दानू ने धरनास्थल पर पहुंचकर विधायक सुरेश गढि़या से सड़क को आबादी से जोड़ने की अपील की। संवाद