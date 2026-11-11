Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   747 candidates tried their luck for 17 positions.

Bageshwar News: 17 पदों पर 747 अभ्यर्थियों ने आजमाई किस्मत

Wed, 11 Nov 2026 11:23 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Wed, 11 Nov 2026 11:23 PM IST
विज्ञापन
747 candidates tried their luck for 17 positions.
बागेश्वर। जिले में पुरुष होमगार्ड के 17 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। होमगार्ड्स के जिला कमांडेंट नितिन काकेरवाल ने बताया कि जिले में पुरुष होमगार्ड के कुल 17 पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी। इसमें कुल 747 युवाओं ने आवेदन फॉर्म जमा किए थे जिनमें से कड़े शारीरिक परीक्षण को पार करते हुए 276 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। होमगार्ड्स मुख्यालय के निर्देशानुसार 10 नवंबर 2026 को अंतिम परीक्षाफल जारी किया गया। इन 17 पदों के सापेक्ष अंतिम रूप से सफल घोषित किए गए 17 अभ्यर्थियों की सूची जिला होमगार्ड्स कार्यालय, कलक्ट्रेट के साथ-साथ जिले की सभी तहसीलों और थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है, ताकि अभ्यर्थी अपना परिणाम देख सकें। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed