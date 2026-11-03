Bageshwar News: सिटी में आज

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बागेश्वर के कलक्ट्रेट परिसर में खड़िया खनन खुलवाने के लिए ग्रामीणों का अनशन सुबह 10 बजे से।



सरस मेला

नुमाइशखेत मैदान में सरस मेले के दौरान क्रेता-विक्रेता सम्मलेन और सांस्कृतिक कार्यक्रम सुबह 11 बजे से।