Bageshwar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Tue, 03 Nov 2026 11:48 PM IST
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आमरण अनशन
बागेश्वर के कलक्ट्रेट परिसर में खड़िया खनन खुलवाने के लिए ग्रामीणों का अनशन सुबह 10 बजे से।
सरस मेला
नुमाइशखेत मैदान में सरस मेले के दौरान क्रेता-विक्रेता सम्मलेन और सांस्कृतिक कार्यक्रम सुबह 11 बजे से।
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बागेश्वर के कलक्ट्रेट परिसर में खड़िया खनन खुलवाने के लिए ग्रामीणों का अनशन सुबह 10 बजे से।
सरस मेला
नुमाइशखेत मैदान में सरस मेले के दौरान क्रेता-विक्रेता सम्मलेन और सांस्कृतिक कार्यक्रम सुबह 11 बजे से।