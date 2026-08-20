Bageshwar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Thu, 20 Aug 2026 11:45 PM IST
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आक्रोश रैली
फुलवाड़ी-फुलचौरा के ग्रामीण जिला मुख्यालय में आक्रोश रैली निकालकर डीएम कार्यालय पहुंचेंगे सुबह 11 बजे
चौपाल कार्यक्रम
सीएम उद्यमशाला योजना के तहत विकास भवन सभागार में चौपाल कार्यक्रम सुबह 11 बजे से।
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फुलवाड़ी-फुलचौरा के ग्रामीण जिला मुख्यालय में आक्रोश रैली निकालकर डीएम कार्यालय पहुंचेंगे सुबह 11 बजे
चौपाल कार्यक्रम
सीएम उद्यमशाला योजना के तहत विकास भवन सभागार में चौपाल कार्यक्रम सुबह 11 बजे से।