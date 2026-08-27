Bageshwar News: बागेश्वर सात मोटर मार्ग अब भी बंद, मौसम खुलते ही काम में तेजी

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जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में धैना-लखनी, खातीगांव-देवतोली, कपकोट-पिंडारी, बदियाकोट-बोरबलड़ा, उगिया-सोराग, बाछत-खती और मिकिलाखलपट्टा मोटर मार्ग मलबा और बोल्डर आने से बंद हैं। इनमें धैना-लखनी और खातीगांव-देवतोली मार्ग पिछले करीब दो माह से बंद हैं। इससे इन क्षेत्रों के ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित है। विज्ञापन

मौसम खुलने के बाद बंद मार्गों को खोलने के लिए जेसीबी मशीनों को मलबा हटाने के काम में लगाया गया है। कपकोट और पिंडारी घाटी को जोड़ने वाले मार्गों के जल्द खुलने से दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के साथ ट्रैकर्स को भी राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन का कहना है कि मौसम अनुकूल रहा तो अगले कुछ दिनों में सभी बंद मोटर मार्गों पर यातायात बहाल कर दिया जाएगा। विज्ञापन विज्ञापन

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में धैना-लखनी, खातीगांव-देवतोली, कपकोट-पिंडारी, बदियाकोट-बोरबलड़ा, उगिया-सोराग, बाछत-खती और मिकिलाखलपट्टा मोटर मार्ग मलबा और बोल्डर आने से बंद हैं। इनमें धैना-लखनी और खातीगांव-देवतोली मार्ग पिछले करीब दो माह से बंद हैं। इससे इन क्षेत्रों के ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित है।मौसम खुलने के बाद बंद मार्गों को खोलने के लिए जेसीबी मशीनों को मलबा हटाने के काम में लगाया गया है। कपकोट और पिंडारी घाटी को जोड़ने वाले मार्गों के जल्द खुलने से दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के साथ ट्रैकर्स को भी राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन का कहना है कि मौसम अनुकूल रहा तो अगले कुछ दिनों में सभी बंद मोटर मार्गों पर यातायात बहाल कर दिया जाएगा।

बागेश्वर। जिले में बीते दो दिनों से मौसम साफ रहने और धूप खिलने से जनजीवन ने राहत की सांस ली है। मौसम का मिजाज सुधरते ही मलबे और बोल्डर के कारण बंद सड़कों को खोलने के काम में भी तेजी आ गई है। हालांकि, जिले में अब भी सात प्रमुख मोटर मार्ग पूरी तरह बंद हैं। इन्हें खोलना कार्यदायी संस्थाओं के लिए चुनौती बना हुआ है।