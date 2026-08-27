Bageshwar News: धरना स्थल मनमाने ढंग से तय करने से संगठनों में रोष

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वक्ताओं ने कहा कि आंदोलन स्थल का चयन प्रशासन को बंद कमरों में एकतरफा तरीके से करने के बजाय स्थानीय जनभावनाओं, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों के सुझावों के आधार पर करना चाहिए। चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जनसुझावों को दरकिनार कर एकतरफा निर्णय थोपने का प्रयास किया तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा।बैठक में रमेश पांडेय कृषक, कवि जोशी, भुवन कांडपाल, हरीश ऐठानी, गोविंद सिंह भंडारी, हीरा बल्लभ भट्ट, चरण सिंह बघरी, वरुण चंदोला, अर्जुन भट्ट, नरेंद्र खेतवाल, अंकुर उपाध्याय, रमेश पांडेय, गोपा धपोला और सरोज आर्या आदि मौजूद रहे।