Bageshwar News: सिटी में आज

विज्ञापन



बागेश्वर के तहसील परिसर में टनकपुर-बागेश्वर रेलमार्ग निर्माण की मांग के लिए संघर्ष समिति का प्रदर्शन सुबह 11 बजे।



फुटबाल मुकाबला

बागेश्वर के नुमाइशखेत मैदान में फ्रेंडस क्लब की ओर से ऑल इंडिया फुटबाल टूर्नामेंट का शुभारंभ दोपहर तीन बजे से।