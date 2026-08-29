Bageshwar News: परीक्षा देने गए डॉक्टरों ने लिया मरीजों का इम्तिहान

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जिला अस्पताल में शुक्रवार को रक्षाबंधन के अवकाश के बाद शनिवार को ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ पहुंची। अस्पताल में सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डेंटल सर्जन और महिला रोग विशेषज्ञ ओपीडी में तैनात रहे लेकिन फिजिशियन के अवकाश पर रहने से मौसमी बीमारियों और बुखार से पीड़ित मरीजों को काफी देर इंतजार करना पड़ा। विज्ञापन

स्थिति को संभालने के लिए सर्जन डॉ. राजीव उपाध्याय ने ओपीडी के साथ-साथ इमरजेंसी ड्यूटी की जिम्मेदारी भी संभाली। वहीं नेत्र रोग विशेषज्ञ और एक अन्य चिकित्सक भी इमरजेंसी में सेवाएं देते रहे जिसके चलते सुबह उनकी ओपीडी का संचालन नहीं हुआ। ओपीडी और इमरजेंसी दोनों जगह मरीजों को इलाज के लिए मशक्कत करनी पड़ी। जिला अस्पताल में शुक्रवार को रक्षाबंधन के अवकाश के बाद शनिवार को ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ पहुंची। अस्पताल में सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डेंटल सर्जन और महिला रोग विशेषज्ञ ओपीडी में तैनात रहे लेकिन फिजिशियन के अवकाश पर रहने से मौसमी बीमारियों और बुखार से पीड़ित मरीजों को काफी देर इंतजार करना पड़ा।स्थिति को संभालने के लिए सर्जन डॉ. राजीव उपाध्याय ने ओपीडी के साथ-साथ इमरजेंसी ड्यूटी की जिम्मेदारी भी संभाली। वहीं नेत्र रोग विशेषज्ञ और एक अन्य चिकित्सक भी इमरजेंसी में सेवाएं देते रहे जिसके चलते सुबह उनकी ओपीडी का संचालन नहीं हुआ। ओपीडी और इमरजेंसी दोनों जगह मरीजों को इलाज के लिए मशक्कत करनी पड़ी।

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बागेश्वर। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था शनिवार को एकाएक पटरी से उतर गई। एक साथ 36 डॉक्टरों के पीजी की प्रवेश परीक्षा देने के लिए अवकाश पर जाने से जिला अस्पताल समेत तमाम स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। त्योहार के अवकाश के बाद अस्पताल खुले तो मरीजों की लंबी कतारें लगीं लेकिन डॉक्टरों की कमी के चलते व्यवस्थाएं चरमराती दिखीं।