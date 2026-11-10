Bageshwar News: दीपावली पर नियमित रही हेली सेवा, समय पर पहुंचीं सभी उड़ानें

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सोमवार को मेलाडुंगरी हेलीपैड पर देहरादून और हल्द्वानी से निर्धारित उड़ानों का संचालन सामान्य रहा। दोनों शहरों से आने-जाने वाले यात्रियों को समय पर हवाई सेवा का लाभ मिला। दीपावली के दौरान सेवा नियमित रहने से अपने घरों और गंतव्य तक पहुंचने वाले यात्रियों को सहूलियत हुई। बीते दिनों देहरादून से निर्धारित दो उड़ानों में से केवल एक ही उड़ान नियमित रूप से पहुंच रही थी। हल्द्वानी की दोनों उड़ानें संचालित हो रही थीं। इस समस्या के कारण यात्रियों की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब त्योहार के दौरान दोनों रूटों पर उड़ानें नियमित रहने से यात्रियों ने राहत की सांस ली।