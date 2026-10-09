Bageshwar News: पपेट के बाद कोलाज और कागज शिल्प से पढ़ाई को बनाया जा रहा मजेदार और रचनात्मक

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कार्यशाला के पहले दिन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, बाल-केंद्रित शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षण और कला-एकीकृत शिक्षा की अवधारणाओं के बारे में बताया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कक्षा छह से आठ की पाठ्यपुस्तकों के आधार पर विभिन्न विषयों को कला से जोड़ने का अभ्यास कराया गया। दूसरे दिन कठपुतली कला को शिक्षण-अधिगम साधन के रूप में प्रयोग करने पर जोर दिया गया। विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में शिक्षकों ने खुद कठपुतलियां बनाईं और इनके जरिए कहानी सुनाने व कठिन विषयों को आसान बनाने का अभ्यास किया। शिक्षकों ने समझा कि कठपुतली केवल मनोरंजन नहीं बल्कि बच्चों की भागीदारी और अभिव्यक्ति बढ़ाने का सशक्त माध्यम है।चित्र-संयोजन और कागज शिल्प से सीखने की गतिविधियांतीसरे दिन चित्र-संयोजन और सीखने के लिए कागज शिल्प पर गतिविधियां आयोजित की गईं। शिक्षकों को स्थानीय और कबाड़/कम लागत वाली सामग्री से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित शैक्षणिक कोलाज बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। समूह गतिविधियों के जरिए शिक्षकों ने सीखा कि कला-कौशल को पढ़ाई से कैसे जोड़ा जाए। चौथे दिन पेपर माशे और खिलौना आधारित शिक्षणशास्त्र पर काम होगा। इसमें शिक्षक 3-डी शिक्षण सामग्री, शैक्षणिक खिलौने और मॉडल बनाना सीखेंगे। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को ऐसे रचनात्मक साधन बनाने में सक्षम बनाना है, जिससे बच्चे पढ़ाई में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।