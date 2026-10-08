Bageshwar News: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका

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प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर बड़ी संख्या में पात्र नागरिकों को उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार यानी मतदान से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष मतदान ही लोकतंत्र की असली बुनियाद है और मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई भी पात्र नागरिक छूट न पाए। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि चुनाव आयोग ने प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं लाई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पुतला दहन और प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बालकृष्ण, ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र बिष्ट, पूर्व दायित्वधारी गोपाल दत्त भट्ट, पूर्व प्रमुख भरत फर्स्वाण, शंकर दत्त शैली, गिरीश तिवारी, प्रकाश चंद्र, विशाल फर्स्वाण, दीपक कोहली आदि मौजूद रहे।निर्वाचन आयुक्त पर लगाए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांगकपकोट(बागेश्वर)। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देशभर में चल रहे लोकतंत्र बचाओ सप्ताह, वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत कमेटी ने नारेबाजी कर पुतला फूंका। साथ ही राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज निर्वाचन आयुक्त के संबंध में लगाए जा रहे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की । बृहस्पतिवार को डीएम के माध्यम से भेजे ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में निर्वाचन प्रक्रिया, मतदाता सूची और आयोग की कार्यप्रणाली पर राजनीतिक दलों और नागरिकों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग की संवैधानिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने, मतदाता सूची से जुड़े मामलों की पारदर्शी जांच कराने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के संबंध में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस ने मतदाता सूची में अनियमितता, गलत नाम जोड़ने या वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने संबंधी शिकायतों के समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण की मांग भी उठाई।