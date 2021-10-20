Bageshwar News: 60 वर्षीय बुजुर्ग पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मोहन सिंह (60) के खिलाफ किशोरी के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है। उनके अनुसार बुजुर्ग की छेड़छाड़ करने का बालिका ने विरोध किया और घर आकर परिजनों को आपबीती सुनाई। परिजनों ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। सीओ अजय लाल साह ने बताया कि पुलिस ने बालिका को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। नाबालिग से छेड़छाड़ के संवेदनशील मामले में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है। आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संवाद

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बागेश्वर। कोतवाली क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ बुजुर्ग के छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।