Bageshwar News: अल्मोड़ा मैग्नेसाइट की आर्थिक स्थिति सुधारने की मांग

विज्ञापन

शुक्रवार को जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में संघ ने कहा कि उद्योग बंद होने से कर्मचारी लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इससे पहले भी ज्ञापन देकर 15 दिन के भीतर मांगों पर कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वित्तीय संकट के कारण 500 से अधिक परिवारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। कर्मचारियों ने लंबित वेतन का भुगतान करने और कामगारों से जुड़ी अन्य समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। साथ ही कंपनी में बिजली की व्यवस्था करने की मांग भी उठाई।संघ ने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो 18 सितंबर को प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर अध्यक्ष शांति लाल, गायत्री प्रसाद, सुरेंद्र लाल आदि मौजूद रहे। संवाद