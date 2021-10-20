Bageshwar News: युवक के हाथ में लगा बंदर भगाने वाली बंदूक का छर्रा
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Fri, 11 Sep 2026 12:06 AM IST
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चौखुटिया(अल्मोड़ा)। टड़ियाल बाखली निवासी 18 वर्षीय सौरभ के हाथ में बंदर भगाने वाली बंदूक का छर्रा लग गया। परिजन उसे उपचार के लिए उपजिला चिकित्सालय चौखुटिया लेकर पहुंचे। जांच में हाथ में छर्रा फंसा होने की पुष्टि हुई। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमजद खान के नेतृत्व में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने सर्जरी कर हाथ में फंसा छर्रा सफलतापूर्वक निकाल दिया। चिकित्सकों ने बताया कि समय पर उपचार मिलने से सौरभ की स्थिति में सुधार है।
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