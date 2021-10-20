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ज्ञापन में कहा गया है कि तकनीकी व अन्य समस्याओं के चलते बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। ऐसे विद्यार्थियों को राहत प्रदान करते हुए अनावश्यक लेट फीस से छूट दी जाए और परीक्षा कार्यक्रम भी जल्द जारी किया जाए। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि यदि छात्रहित में शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इस दौरान प्रेम दानू, सुषांत, पवन, मन्नू निरोला और विनय कुमार समेत अन्य छात्र मौजूद रहे। संवाद

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बागेश्वर। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने और परीक्षा की डेटशीट समय पर जारी करने की मांग को लेकर एनएसयूआई के प्रतिनिधिमंडल ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने छूटे हुए विद्यार्थियों को फॉर्म भरने का एक और अवसर देने की मांग की है।