Bageshwar News: बेलगाम टैक्सियों की मनमर्जी से चरमराई नगर की यातायात व्यवस्था, छुट्टी के समय लग रहा भीषण जाम

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दोपहर में स्कूलों की छुट्टी के समय स्थिति और गंभीर हो जाती है। स्कूली बसों और अन्य वाहनों के मुख्य मार्गों पर पहुंचते ही जाम लग जाता है। संकरी सड़कों और बेतरतीब पार्किंग के कारण एंबुलेंस समेत अन्य आपातकालीन वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है।नगर में यातायात प्रभावित होने का एक प्रमुख कारण टैक्सी चालकों की मनमानी भी है। निर्धारित टैक्सी स्टैंडों पर वाहन खड़े करने के बजाय चालक स्टेशन रोड और नगर के भीतरी क्षेत्रों में सड़क किनारे वाहन खड़े कर रहे हैं। इससे मुख्य बाजारों में राहगीरों के लिए भी आवाजाही की जगह कम पड़ रही है।यातायात निरीक्षक, अयूब अली ने बताया कि नगर में निर्धारित टैक्सी स्टैंड के अलावा अनावश्यक रूप से प्रवेश करने वाले टैक्सी संचालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। स्कूल बसों को निश्चित अंतराल पर छोड़ने का सुझाव दिया गया है।