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Bageshwar News: लापता बुजुर्ग का शव मिला, वन्यजीव के हमले में मौत की आशंका

Fri, 18 Sep 2026 12:24 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Fri, 18 Sep 2026 12:24 AM IST
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Body of missing elderly man found; death suspected to be due to wildlife attack.
डूंगर सिंह फाइल फोटो
बागेश्वर। कपकोट थाना क्षेत्र के गाड़ाखारीक दुलम में छह दिन से लापता 70 वर्षीय बुजुर्ग का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर से महज 500 मीटर दूर बरामद हुआ। मृतक के चेहरे पर गहरी चोट के निशान होने और चेहरा बुरी तरह क्षत-विक्षत मिलने से परिजनों और ग्रामीणों ने वन्यजीव के हमले में मौत होने की आशंका जताई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच जारी है।
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दुलम निवासी डूंगर सिंह (70) पुत्र स्व. आन सिंह बीते 10 सितंबर की शाम करीब छह बजे घर के पास स्थित दुकान से रोजमर्रा का सामान लेने निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन सुराग न मिलने पर 12 सितंबर को पुत्र केशर सिंह ने थाना कपकोट में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर एसडीआरएफ, वन विभाग और स्थानीय ग्रामीणों के साथ सघन सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बुधवार को खोजबीन के दौरान घर से करीब 500 मीटर दूर जंगल से लगे इलाके में उनका शव बरामद हुआ। मृतक का चेहरा बुरी तरह क्षत-विक्षत पाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव से दुकान के बीच का करीब एक किलोमीटर का रास्ता घने जंगल से सटा हुआ है, जहां अक्सर हिंसक वन्यजीवों की आवाजाही बनी रहती है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और हिंसक वन्यजीवों के खौफ से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। साथ ही पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देने की मांग की है।
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कोट
घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वन्यजीव के हमले की पुष्टि होने के उपरांत नियमानुसार मृतक के परिजनों को तत्काल उचित मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी।
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-प्रकाश चंद्र आर्या, डीएफओ, बागेश्वर
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