Bageshwar News: पेनल्टी शूटआउट में दिल्ली को 3-1 से हराकर मुंबई बीएनएफसी बनी चैंपियन

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निर्धारित समय तक मुकाबला बराबरी पर रहने के बाद मैच का निर्णय पेनल्टी शूटआउट से हुआ जिसमें मुंबई की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक पार्वती दास ने सफल आयोजन पर क्लब को बधाई देते हुए खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विशिष्ट अतिथि पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। क्लब अध्यक्ष मनोज कपकोटी और सचिव कमल साह जगाती ने प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए विधायक पार्वती दास, विधायक प्रतिनिधि भास्कर दास और सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। मैच में निर्णायक की भूमिका नरेंद्र नंदा, प्रवीण रावत, अमल जखमोला और सनम ने निभाई। इस मौके पर क्लब के उपाध्यक्ष कुलदीप मेहरा, राजेंद्र प्रसाद साह, कोषाध्यक्ष नंदन सिंह, विधि सलाहकार गोविंद बल्लभ उपाध्याय,बसंत वल्लभ पाठक, मीडिया प्रभारी महेश पंत, आकाश कुमार आदि मौजूद रहे।प्रतियोगिता के समापन पर पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं पर इनामों की बारिश हुई। खिताबी मुकाबला जीतने वाली विजेता टीम को 1.51 लाख रुपये की नकद पुरस्कार राशि और शानदार ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। उपविजेता रही टीम को 51 हजार रुपये नकद और ट्रॉफी देकर उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को सराहा गया। अतिथियों ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी सौंपकर बधाई दी और उनके खेल कौशल की जमकर तारीफ की।