Bageshwar News: कुत्ते-बंदरों के हमले बढ़े, चार माह में 167 लोग बने शिकार

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प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अनुभा ने बताया कि जानवरों के काटने के बाद मरीजों को विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार रैबीजरोधी टीके लगाए जाते हैं। मरीज की स्थिति और निर्धारित शेड्यूल के अनुसार तीन से पांच टीके लगाए जाते हैं। अस्पताल में रैबीजरोधी टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और नियमित रूप से मरीजों को लगाए जा रहे हैं।महीना कुत्ते बंदर बिल्लीमई 20 15 4जून 53 14 0जुलाई 35 5 1अगस्त 12 6 2कोटकुत्ते या बंदर समेत किसी भी जानवर के काटने पर घाव को तत्काल साफ पानी और साबुन से अच्छी तरह धोकर बिना देरी किए अस्पताल पहुंचें। समय पर उपचार और टीकाकरण से रैबीज के खतरे को काफी हद तक रोका जा सकता है। -डॉ. कुमार आदित्य तिवारी, सीएमओ बागेश्वर