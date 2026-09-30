Bageshwar News: एक को जीआईसी रवाईंखाल में लगेगा बहुउद्देशीय शिविर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Wed, 30 Sep 2026 02:10 AM IST
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बागेश्वर। सेवा संकल्प अभियान के तहत जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार कार्यक्रम में एक अक्तूबर को प्रस्तावित बहुउद्देशीय, स्वास्थ्य शिविर के स्थान में बदलाव किया गया है। पहले यह शिविर कपकोट के बोरबलड़ा में प्रस्तावित था। इसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार पहले बोरबलड़ा में बहुउद्देशीय, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाना था। संशोधित कार्यक्रम के तहत अब एक अक्तूबर को जिले के जीआईसी रवाईंखाल में बहुउद्देशीय और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न विभागों की ओर से जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी दी जाएगी। पात्र लाभार्थियों को विभागीय योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया जाएगा। संवाद
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जानकारी के अनुसार पहले बोरबलड़ा में बहुउद्देशीय, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाना था। संशोधित कार्यक्रम के तहत अब एक अक्तूबर को जिले के जीआईसी रवाईंखाल में बहुउद्देशीय और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न विभागों की ओर से जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी दी जाएगी। पात्र लाभार्थियों को विभागीय योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया जाएगा। संवाद
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