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उत्तराखंड: घास लेने जा रही महिला पर तेंदुए ने किया अचानक हमला, पैर पर लगे टांके; हिम्मत से बचाई जान

Sat, 03 Oct 2026 04:24 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, बागेश्वर
अमर उजाला नेटवर्क, बागेश्वर Published by: Heera Updated Sat, 03 Oct 2026 04:24 PM IST
सार

बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील क्षेत्र के दर्शानी गांव में तेंदुए की सक्रियता से ग्रामीणों में दहशत है। घास लेने जा रही एक महिला पर झाड़ियों में छिपे तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। महिला ने शोर मचाकर हिम्मत दिखाई, जिससे तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। 

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A leopard suddenly attacked a woman who was going to collect grass in bageshwar
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार
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बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत दर्शानी गांव में तेंदुए की सक्रियता से ग्रामीणों में भारी दहशत व्याप्त है। घर के समीप घास लेने जा रही एक महिला पर झाड़ियों में घात लगाए बैठे तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचाने पर तेंदुआ उसे छोड़कर जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है।

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शुक्रवार की देर शाम दर्शानी निवासी 42 वर्षीय गीता पांडे पत्नी मनोहर पांडे अपने घर के पास ही घास काटने जा रही थीं। इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे तेंदुए ने उन पर छलांग लगा दी। महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े, जिसके बाद तेंदुआ जंगल की ओर ओझल हो गया। परिजन और ग्रामीण तत्काल घायल महिला को उपचार के लिए सीएचसी बैजनाथ ले गए, जहां डॉक्टरों ने उनके पैर में गहरे जख्मों पर टांके लगाए हैं। फिलहाल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना से दर्शानी और आसपास के इलाकों में खौफ का माहौल है।

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घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया है। दर्शानी गांव के समीप तेंदुए की आवाजाही को देखते हुए पिंजरा स्थापित कर दिया गया है। क्षेत्र में गश्त और सतर्कता बढ़ा दी गई है। ग्रामीणों से भी अपील है कि वे अकेले या देर शाम जंगल व एकांत स्थानों की ओर न जाएं। महेंद्र सिंह गुसाईं, रेंजर, बैजनाथ

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