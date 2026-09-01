अल्मोड़ा: मलबे की चपेट में आने से दो नेपाली मजदूरों की मौत, राहत-बचाव दल मौके पर; मौके पर पहुंचे डीएम
अमर उजाला नेटवर्क, अल्मोड़ा Published by: Heera Updated Tue, 01 Sep 2026 02:13 PM IST
सार
अल्मोड़ा जिले के धार क्षेत्र के तूनी में किराये के कमरे में रह रहे दो नेपाली मजदूर मलबे की चपेट में आ गए। देर रात पहाड़ी से मलबा कमरे में घुस गया, जिससे दोनों मजदूर दब गए। दोनों की मौत हो गई।
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विस्तार
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अल्मोड़ा जिले के धार की तूनी क्षेत्र में किराये के कमरे में रह रहे दो नेपाली मजदूर मलबे की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचा।
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जानकारी के अनुसार, दोनों मजदूर टिन शेड से बने एक कमरे में रह रहे थे। देर रात मलबा कमरे में आ गया, जिसकी चपेट में आने से दोनों मजदूर दब गए। सुबह काफी देर बाद आसपास के लोगों को घटना का पता चला। सूचना मिलते ही प्रशासन और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचा और मलबा हटाने का काम शुरू किया।
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जिलाधिकारी अंशुल सिंह समेत प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया। मलबे की चपेट में आने से टिन शेड का कमरा भी क्षतिग्रस्त हो गया। राहत दल दोनों मजदूरों को बाहर निकालने के लिए मलबा हटाने में जुटा रहा। घटनास्थल पर पार्षद अमित साह मोनू समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे।
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प्रशासन के अनुसार हादसे में दोनों मजदूरों की मौत हुई है। घटना की परिस्थितियों और मृतकों की पहचान से संबंधित अन्य जानकारी जुटाई जा रही है।