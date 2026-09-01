Almora News: क्षतिग्रस्त रास्ते में बढ़ाई छात्र-छात्राओं की मुश्किलें

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इस पैदल मार्ग का इस्तेमाल एसएसजे परिसर के विद्यार्थियों के साथ ही इंद्रा कॉलोनी, जोशीखोला समेत आसपास के क्षेत्रों के लोग बाजार आने-जाने के लिए करते हैं। रास्ते के क्षतिग्रस्त होने से सभी को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विज्ञापन

विद्यार्थियों का कहना है कि मार्ग की स्थिति लगातार खराब होने के बावजूद जिम्मेदार विभाग की ओर से इसकी मरम्मत के लिए कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। इससे उनमें आक्रोश है। उन्होंने जल्द मार्ग को दुरुस्त कराने की मांग की है। इस पैदल मार्ग का इस्तेमाल एसएसजे परिसर के विद्यार्थियों के साथ ही इंद्रा कॉलोनी, जोशीखोला समेत आसपास के क्षेत्रों के लोग बाजार आने-जाने के लिए करते हैं। रास्ते के क्षतिग्रस्त होने से सभी को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।विद्यार्थियों का कहना है कि मार्ग की स्थिति लगातार खराब होने के बावजूद जिम्मेदार विभाग की ओर से इसकी मरम्मत के लिए कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। इससे उनमें आक्रोश है। उन्होंने जल्द मार्ग को दुरुस्त कराने की मांग की है।

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अल्मोड़ा। एसएसजे परिसर को जोड़ने वाला पैदल मार्ग बीचोंबीच क्षतिग्रस्त होने से छात्र-छात्राओं के चोटिल होने का खतरा बना हुआ है। विद्यार्थियों के अनुसार, रास्ते से आवाजाही के दौरान अब तक कई छात्र चोटिल भी हो चुके हैं। इसके बावजूद लंबे समय से क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत नहीं की गई है।