Almora News: कदली वृक्ष से बनी मां भगवती की प्रतिमा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Tue, 01 Sep 2026 01:12 AM IST
विज्ञापन
सोमेश्वर (अल्मोड़ा)। ग्राम पंचायत छानी ल्वेशाल में चल रहे श्री भगवती एवं सातूं-आठू पूजा महोत्सव का दसवां दिन धार्मिक आस्था और कुमाऊंनी संस्कृति के रंग में सराबोर रहा।
सुबह विधि-विधान से कदली वृक्ष की पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद ग्रामीणों और महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से कलश यात्रा निकाली।
कलश यात्रा के बाद कदली वृक्ष को मां भगवती मंदिर ले जाया गया, जहां केले के वृक्ष से मां भगवती की प्रतिमा तैयार कर विधिवत स्थापित की गई। इस दौरान मां भगवती के जयकारों और भक्ति गीतों से वातावरण भक्तिमय हो उठा।
महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने पारंपरिक कुमाऊंनी परिधान में शामिल होकर धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया।
रात में मंदिर में विशेष पूजन-अनुष्ठान के साथ लोकगाथाओं और भक्ति गीतों के माध्यम से मां भगवती का आवाहन किया गया। एक सितंबर को महापूजा और भंडारे का आयोजन होगा।
विज्ञापन
आयोजन समिति और ग्राम प्रधान मीनाक्षी दोसाद ने क्षेत्रवासियों से परिवार सहित पहुंचकर मां भगवती का आशीर्वाद लेने और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने की अपील की है।
विज्ञापन
सुबह विधि-विधान से कदली वृक्ष की पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद ग्रामीणों और महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से कलश यात्रा निकाली।
कलश यात्रा के बाद कदली वृक्ष को मां भगवती मंदिर ले जाया गया, जहां केले के वृक्ष से मां भगवती की प्रतिमा तैयार कर विधिवत स्थापित की गई। इस दौरान मां भगवती के जयकारों और भक्ति गीतों से वातावरण भक्तिमय हो उठा।
विज्ञापन
महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने पारंपरिक कुमाऊंनी परिधान में शामिल होकर धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया।
रात में मंदिर में विशेष पूजन-अनुष्ठान के साथ लोकगाथाओं और भक्ति गीतों के माध्यम से मां भगवती का आवाहन किया गया। एक सितंबर को महापूजा और भंडारे का आयोजन होगा।
विज्ञापन
आयोजन समिति और ग्राम प्रधान मीनाक्षी दोसाद ने क्षेत्रवासियों से परिवार सहित पहुंचकर मां भगवती का आशीर्वाद लेने और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने की अपील की है।