Almora News: बिनखोली में सड़क धंसने से ट्रक फंसा, घंटों जाम
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Thu, 01 Oct 2026 12:01 AM IST
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गरुड़ (बागेश्वर)। बैजनाथ-पासतोली मोटरमार्ग में बिनखोली के पास सड़क धंसने से बुधवार को यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित रही। बैजनाथ तिराहे से करीब 500 मीटर दूर सड़क का बड़ा हिस्सा धंसने से मार्ग संकरा हो गया है। इससे भारी वाहनों के लिए हादसे का खतरा बना हुआ है।
बुधवार दोपहर विद्यालयों की छुट्टी के समय क्षतिग्रस्त हिस्से से गुजर रहा एक मालवाहक ट्रक फंस गया। इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात ठप हो गया। स्कूल बसों और टैक्सियों में सवार छात्र-छात्राओं व यात्रियों को भीषण गर्मी में घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा।
स्थानीय निवासी खीम सिंह और नवीन कुमार ने बताया कि बिनखोली के पास सड़क की स्थिति लगातार खराब हो रही है। स्कूल बसों और मालवाहक वाहनों की आवाजाही के कारण यह स्थान हादसे का खतरा बनता जा रहा है। क्षेत्रवासियों ने सड़क का जल्द सुदृढ़ीकरण कराने की मांग की है।
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बिनखोली के समीप सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से का संज्ञान लिया गया है। लोनिवि अधिकारियों को मौके का निरीक्षण कर तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द मार्ग को दुरुस्त कर यातायात सुचारु कराया जाएगा। -वैभव कांडपाल, एसडीएम, गरुड़
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बुधवार दोपहर विद्यालयों की छुट्टी के समय क्षतिग्रस्त हिस्से से गुजर रहा एक मालवाहक ट्रक फंस गया। इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात ठप हो गया। स्कूल बसों और टैक्सियों में सवार छात्र-छात्राओं व यात्रियों को भीषण गर्मी में घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा।
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स्थानीय निवासी खीम सिंह और नवीन कुमार ने बताया कि बिनखोली के पास सड़क की स्थिति लगातार खराब हो रही है। स्कूल बसों और मालवाहक वाहनों की आवाजाही के कारण यह स्थान हादसे का खतरा बनता जा रहा है। क्षेत्रवासियों ने सड़क का जल्द सुदृढ़ीकरण कराने की मांग की है।
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बिनखोली के समीप सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से का संज्ञान लिया गया है। लोनिवि अधिकारियों को मौके का निरीक्षण कर तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द मार्ग को दुरुस्त कर यातायात सुचारु कराया जाएगा। -वैभव कांडपाल, एसडीएम, गरुड़